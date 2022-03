Guerra Ucraina, media pro Cremlino: morti quasi 10mila soldati russi

Guerra Ucraina-Russia, sono quasi 10mila i soldati russi uccisi nel conflitto, secondo quanto riporta un giornale filo Cremlino, la Komsomolskaya Pravda, che cita dei numeri dal ministero della Difesa russo, che sarebbero ben diversi da quelli ufficiali. Secondo quanto riporta su Twitter il corrispondente del Wall Street Journal, il tabloid pubblica infatti che sono 9.861 i militari russi rimasti uccisi dal 24 febbraio e 16.153 quelli feriti.

La Russia afferma di aver catturato oltre 500 militari ucraini. La commissaria del Cremlino per i diritti umani, Tatyana Moskalkova, ha detto, in un'intervista a Rt, che i documenti di questi prigionieri di guerra sono stati inviati alla Croce Rossa Internazionale per facilitare uno scambio con i militari russi catturati dagli ucraini. "Questi sono prigionieri ucraini pronti per essere scambiati", ha dichiarato.

Secondo le ultime cifre fornite dall'Ucraina, sono stati catturati oltre 560 militari russi. La scorsa settimana Ivan Fedorov, il sindaco di Melitopol che era stato sequestrato, è stato rilasciato in cambio di nove soldati russi.

Stando al bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente, ammonterebbero a circa 15mila le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio.

Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 15mila uomini, 498 carri armati, 1.535 mezzi corazzati, 240 sistemi d'artiglieria, 80 lanciarazzi multipli, 45 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 97 aerei, 121 elicotteri, 969 autoveicoli, 3 unità navali, 60 cisterne di carburante e 24 droni.