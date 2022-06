Guerra Ucraina, Mentana ribadisce suo no a ospiti pro Russia

Nuovo post di Enrico Mentana in cui ribadisce e rivendica la sua decisione di non invitare nelle sue trasmissioni nessuna persona che sostenga o giustifichi l’invasione della Russia in Ucraina.

"Repetita iuvant, dopo trecento ore di speciali sulla guerra e in attesa di riprendere presto a farli (grazie per le sollecitazioni) - si legge su Facebook - Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere nemmeno una virgola".

"Chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie", rilancia.

"Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione, come allestire un faccia a faccia tra chi lotta contro la mafia e chi dice che non esiste, tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia e chi sostiene la dittatura", conclude il direttore del TG La7.