Guerra Ucraina, Metsola: "Grazie a italiani che hanno aperto loro case ai profughi"

''Milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina e si sono messe in marcia verso l'Europa. Dobbiamo essere pronti a fare tutto il necessario per garantire un futuro senza timori per chi arriva alle nostre frontiere ed essere espressione tangibile del nostro modello europeo. Io ringrazio tutti gli italiani che hanno aperto le loro case per dare rifugio ai cittadini ucraini''. Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, in un videomessaggio alla Convention di Fi.

''L'Ucraina - ha sottolineato - sta lottando con gesti di straordinario eroismo, che rappresentano un esempio per tutti noi e noi dobbiamo sostenerli''.

''Ho visto il vostro titolo 'L'Italia del futuro'. Deve cambiare l'Italia e aggiungo: ora deve cambiare l'Europa - ha affermato Metsola - In tutti i colloqui che ho avuto fino ad ora ho constatato questa consapevolezza e la strada del cambiamento è già iniziata nel segno della solidarietà. Sono stata a Kiev la scorsa settimana e vi posso dire che l'Ucraina sta lottando per i nostri valori nelle condizioni più impossibili. Continuano a battersi da oltre un mese e a difendere la propria libertà, rappresentano un esempio per tutti".