Guerra Ucraina, Michel: "Negoziati ostici, Russia in posizione aggressiva"

"I negoziati diretti in corso fra Ucraina e Russia sono ostici. La Russia è in una posizione aggressiva nei confronti dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, in un'intervista a Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Rai3, sottolineando l'importanza delle trattative sulle questioni umanitarie e di sicurezza delle centrali nucleari, ma anche per capire gli elementi cruciali per avviare un processo di pace iniziando da un cessate il fuoco. L'Ue "sostiene l'Ucraina e non crede alle menzogne del Cremlino alla base dell'aggressione", ha aggiunto precisando la necessità di "dirimere la controversia quanto prima per il bene dell'Europa".

E "dato che Putin è in una posizione di comando al Cremlino, volente o nolente è lui l'interlocutore dei negoziati. Dobbiamo mantenergli la porta aperta". Il presidente russo ha fatto tuttavia "calcoli sbagliati, non si aspettava una resistenza cosi coriacea degli ucraini e che l'Unione europea fosse così celere e risoluta" con le sanzioni adottate, ha precisato.

Michel ha poi sottolineato che "l'Unione europea e la Nato non hanno mai minacciato la Russia e non hanno mai dato il via a politiche aggressive, anzi hanno proposto alla Russia un dialogo regolare". Il presidente del Consiglio Europeo ha denunciato la "nostalgia dell'impero zarista e sovietico" da parte di Mosca. "Putin ha voluto tornare alla guerra fredda, per questo non si tratta di una contrapposizione fra Russia e Nato o Unione europea, ma di una contrapposizione fra la Russia e il resto del mondo".

"Noi vogliamo difendere il diritto internazionale. Ci troviamo di fronte alla soglia di una guerra mondiale e la Russia dispone di armi nucleari. Dobbiamo usare tutti i mezzi per fermare il conflitto quanto prima e sostenere gli ucraini che combattono", ha aggiunto.

Michel ha quindi anticipato che nel vertice straordinario dell'Unione europea della prossima settimana a cui parteciperà anche il presidente americano Joe Biden si discuterà del "conflitto ucraino, argomento principale, sanzioni, Ue, dei percorsi per arrivare a un cessate il fuoco e a un processo di pace, dei legami strategici tra l'Ue e gli Usa e soprattutto di partenariato anche in campo energetico".