Guerra Ucraina, Nato: "Russia non si sta ritirando ma riposizionando"

Le truppe della Russia "non si stanno ritirando dall'Ucraina, ma riposizionando". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "Secondo la nostra intelligence - ha affermato - le unità russe non si stanno ritirando, ma riposizionando. La Russia sta cercando di raggrupparsi, rifornirsi e rafforzare la sua offensiva nella regione del Donbass". Allo stesso tempo, secondo Stoltenberg, "la Russia mantiene la sua pressione su Kiev e altre città. Dunque possiamo aspettarci altre azioni offensive, che porteranno anche più sofferenza".

Stoltenberg sottolinea poi che è "sbagliato" dividere la difesa del versante est della Nato da quello che l'Alleanza fa nell'Atlantico, dato che le attività nel quadrante ovest contano anche per la difesa del fianco orientale. "Siamo tutti insieme, siamo un'alleanza sola". Inoltre, la Russia "ha aumentato la sua presenza nel sud: lo vediamo in Libia, in Siria e altrove. Abbiamo aumentato la nostra presenza a est, ma dobbiamo avere un approccio a 360 gradi, per affrontare le sfide da ogni direzione".