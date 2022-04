Guerra Ucraina, Nyt: Ue al lavoro su embargo petrolio Russia

L'Ue sta lavorando per arrivare ad approvare un embargo all'importazione di petrolio dalla Russia, per via della guerra in Ucraina, probabilmente graduale come quello deciso per il carbone, che entrerà in vigore definitivamente solo nel prossimo agosto. Lo riporta il New York Times. Secondo il quotidiano, che cita varie fonti Ue, è improbabile che una decisione venga presa prima del 24 aprile, quando ci sarà il ballottaggio delle presidenziali francesi, per evitare che una fiammata dei prezzi del greggio avvantaggi la sfidante Marine Le Pen. I prezzi della benzina sono un tema molto sensibile in Francia. Manca ancora l'unanimità tra i 27 Stati membri su una misura del genere: Germania e Ungheria sono tra i Paesi che più apertamente resistono ad adottare misure sull'energia che tocchino anche il petrolio (e, ancora di più, il gas).