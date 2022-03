Guerra Ucraina, Ocse sospende Russia e Bielorussia da organismi

Guerra in Ucraina, l'Ocse sospende immediatamente Russia e Bielorussia dagli organismi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. "A seguito delle sue precedenti dichiarazioni e decisioni dal 24 febbraio scorso in risposta all'aggressione su larga scala della Russia contro l'Ucraina, il Consiglio dell'Ocse ha deciso di sospendere immediatamente la partecipazione di Russia e Bielorussia agli organismi dell'Ocse" annuncia l'organizzazione con sede a Parigi.

"Il Consiglio dell'Ocse continuerà a riesaminare la situazione, se del caso. I membri dell'Ocse hanno inoltre incaricato il Segretario generale di elaborare proposte per rafforzare ulteriormente il sostegno al governo democraticamente eletto dell'Ucraina, anche per sostenere la ripresa e la ricostruzione".

Anche il Cern, l'organizzazione europea per la ricerca nucleare, "sospende lo status di osservatore della Federazione Russa fino a nuovo avviso" e "fino a nuovo avviso non si impegnerà in nuove collaborazioni con la Federazione Russa e i suoi istituti" rende noto il Cern al termine di una sessione straordinaria del Consiglio. I 23 Stati membri del Cern condannano "con la massima fermezza l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Federazione Russa e deplorano le perdite umane e le conseguenze umanitarie derivanti da questa situazione, nonché la partecipazione della Bielorussia a questo uso illegale della forza contro l'Ucraina".

L'Ucraina, ricorda il Cern, "è uno Stato membro associato del Cern e gli scienziati ucraini partecipano attivamente a molti degli esperimenti e delle attività del Laboratorio".

Il Cern "promuoverà iniziative a sostegno dei collaboratori ucraini e delle attività scientifiche ucraine nel campo della fisica delle alte energie". La situazione, precisa il Cern, "continuerà ad essere attentamente monitorata e il Consiglio è pronto ad adottare tutte le nuove misure che riterrà opportune nelle sue future riunioni". Il Cern "rispetterà tutte le sanzioni internazionali applicabili". Il Cern, ricorda la nota, "è stato fondato all'indomani della seconda guerra mondiale con l'obiettivo di riunire nazioni e popoli attorno alla scienza in uno spirito di pace; questa aggressione va quindi contro tutto ciò che l'Organizzazione rappresenta. Il Cern continuerà a sostenere i valori fondamentali della collaborazione scientifica oltre confine come strumento di pace".