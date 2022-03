Guerra Ucraina, Polonia espelle 45 diplomatici Russia

Dopo che i servizi di sicurezza interni dell'Abw li hanno identificati come spie. L'ambasciatore rimane a Varsavia

Guerra Ucraina-Russia, il ministero degli Esteri in Polonia ha comunicato all'ambasciatore russo a Varsavia Sergey Andreev la richiesta di espulsione di 45 diplomatici a causa di attività che non sono conformi con la Convenzione di Vienna. I 45 diplomatici sono accusati dai servizi polacchi di spionaggio, una accusa che Andreev, che non è nell'elenco e che quindi rimarrà a Varsavia, ha respinto. "Formalmente le relazioni diplomatiche sono mantenute. Ci sono le ambasciate, ci sono gli ambasciatori", ha affermato, citato dall'agenzia Tass.