Guerra Ucraina, presidio a Bruxelles: "Nato agisci"

Mentre i ministri degli Esteri della Nato si riuniscono ad Evere, alla periferia nordorientale di Bruxelles, per decidere ulteriori aiuti militari all'Ucraina e per discutere nel nuovo Strategic concept dell'Alleanza atlantica, su Boulevard Leopold, di fronte all'ingresso del quartier generale, un gruppo di ucraini che abitano in Belgio manifesta per chiedere un intervento degli alleati in difesa del loro Paese. "Nato act now", Nato agisci ora, gridano sventolando bandiere ucraine sotto la pioggia.