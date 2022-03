Guerra Ucraina, Putin: "Occidentali nazisti cancellano cultura Russia"

Guerra Ucraina, il presidente della Russia Vladimir Putin ha accusato oggi i Paesi occidentali di voler "cancellare" la cultura russa, come fecero i nazisti "per distruggere la letteratura indesiderata in Germania" negli anni Trenta. "Stanno cercando di cancellare un paese millenario", ha detto Putin durante un incontro televisivo con i vincitori russi di premi legati alla cultura.

"Sto parlando della progressiva discriminazione contro tutto ciò che è legato alla Russia, di questa tendenza che si sta sviluppando in un certo numero di stati occidentali, con la piena connivenza e talvolta con l'incoraggiamento delle élite occidentali", ha aggiunto Putin.

Compositori come "Tchaikovski, Shostakovich, o Rachmaninov vengono esclusi dai cartelloni dei concerti, gli scrittori russi e i loro libri vengono proibiti", ha continuato.

Casa Bianca: "Da Usa piani risposta ad attacco Russia a convoglio armi in territorio Nato"

"Gli Stati Uniti stanno definendo i piani di risposta alla possibilità che la Russia scelga di colpire il territorio della Nato", nel contesto di un raid contro convogli di armi diretti all'Ucraina "o qualsiasi altro", ha affermato il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Polonia, citato da Sky News. "E il Presidente è stato il più chiaro possibile nel chiarire la sua determinazione assoluta a rispondere con decisione, insieme ad altri Paesi membri della nostra Alleanza nel caso in cui la Russia attacchi la Nato", ha aggiunto Sullivan, precisando che "ci sono altre misure per inasprire il peso delle sanzioni" che i Paesi potranno adottare.

Consigliere Zelensky: "Intensità attacchi russi minore rispetto ai giorni scorsi"

"Nelle ultime 24 ore non ci sono stati grandi cambiamenti: sono in corso azioni tattiche nelle quali è in vantaggio l'Ucraina. Il nemico ha cercato di colpire tutto il territorio del paese con razzi e missili aerei, ma loro intensità è minore rispetto ai giorni scorsi". Così il consigliere dell'ufficio del presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, nel briefing sull'andamento dei combattimenti.

"Mariupol e Cernihiv resistono eroicamente", ha detto Arestovych, rivolgendo poi un "ringraziamento particolare alla difesa territoriale della città di Slavutych, che è riuscita resistere al tentativo di assalire la città".