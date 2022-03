Guerra Ucraina, Putin: "Operazione Russia per fermare genocidio Donbass"

Nella guerra in Ucraina "attueremo tutti i nostri piani". Vladimir Putin parla allo stadio Luzhniki di Mosca, appuntamento tradizionale in occasione dell'anniversario dell'annessione russa alla Crimea. "I nostri soldati sono eroici, non sono mai stati così uniti", ha detto il presidente della Russia davanti a decine di migliaia di persone parlando di "operazione speciale per fermare il genocidio nel Donbass".

"Abbiamo fatto risorgere i territori" della Crimea, "sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare ora, e contro chi: attueremo tutti i nostri piani", ha affermato Putin nel breve intervento mentre sventolavano le bandiere della Russia e altre con la 'z' diventata il simbolo dell'"intervento militare speciale" contro l'Ucraina.

"Gli abitanti della Crimea e di Sebastopoli hanno fatto la scelta giusta: hanno superato l'ostacolo in una regione che stava precipitando nel nazismo, quello che sta accadendo ora nel Donbass", ha aggiunto Putin, denunciando i "continui bombardamenti aerei in atto nella regione" e il "genocidio in atto". E' quindi per scongiurare queste sofferenze che la Russia "ha lanciato questa operazione speciale, perché non c'è azione più grande del donare la propria anima per i propri amici".

"Ed è quello che sta accadendo nel corso dell'operazione, ha sottolineato il Presidente russo: "Assistiamo alle azioni eroiche dei nostri uomini". "Le parole che arrivano dalle sacre scritture sono valori universali, care a tutti i popoli e a tutte le confessioni, ma anche e soprattutto a noi: la conferma è che i nostri soldati stanno combattendo spalla a spalla, sostenendosi e proteggendosi a vicenda sul campo di battaglia come fratelli. Noi non vedevamo da tempo tanti unità".

Il concerto organizzato in coincidenza dell'anniversario dell'annessione della Crimea nel 2014, quest'anno evidenziava gli slogan: "per la Russia" e "per un mondo senza nazismo". Molti cantanti si sono esibiti con la 'z' sul bavero. Anche i campioni olimpici russi sono saliti sul palco prima dell'arrivo del Presidente che è poi stato interrotto dal coro "Rossiya, Rossiya". La trasmissione del discorso su Rossiya 24 è stata interrotta, apparentemente all'improvviso, per fare spazio alle immagini di un cantante che si era già esibito in precedenza. Il Cremlino, ha scritto Ria Novosti, ha in seguito attribuito questa interruzione a un "guasto tecnico".