Guerra Ucraina-Russia, a Chernobyl furti e danneggiamenti nei laboratori

Nelle sue comunicazioni all'Agenzia internazionale per l'energia atomica sullo stato della centrale di Chernobyl, l'Ucraina ha fornito informazioni sui danni ai laboratori di analisi del sito per il monitoraggio delle radiazioni, affermando che i locali sono stati distrutti e gli strumenti di analisi rubati, rotti o disabilitati. Inoltre, è stato saccheggiato un centro di informazione e comunicazione, parti delle sue linee di comunicazione distrutte e la trasmissione automatizzata dei dati di monitoraggio delle radiazioni disabilitata.

Già il mese scorso, l'Ucraina aveva informato l'Aiea che il laboratorio centrale di analisi centrale di Chernobyl era stato saccheggiato e che non si poteva quindi confermare la sicurezza delle fonti di calibrazione né le condizioni dei campioni ambientali lì conservati. Sulla base delle informazioni fornite in quel momento, l'Aiea aveva valutato che l'incidente non presentava un rischio radiologico significativo. L'Agenzia continua a non ricevere la trasmissione di dati a distanza dai suoi sistemi di monitoraggio installati presso la centrale nucleare di Chernobyl, dati che arrivano invece all'Aiea dalle altre centrali in Ucraina.

L'Ucraina ha informato ieri l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) di aver effettuato la prima rotazione del personale presso la centrale nucleare in tre settimane, è solo la seconda dalla fine di febbraio, quando le forze russe hanno sequestrato il sito. Lo comunica il direttore generale Rafael Mariano Grossi accogliendo con favore la notizia, "un passo positivo necessario per il benessere del personale della centrale nucleare e delle loro famiglie, che hanno vissuto e lavorato in circostanze estremamente stressanti e difficili durante il conflitto".

Un cambio di turno importante anche per il funzionamento sicuro e protetto della centrale nucleare di Chernobyl, che è stata controllata dall'esercito russo per cinque settimane fino al loro ritiro il 31 marzo. Grossi ha spesso sottolineato la necessità che i lavoratori della centrale nucleare possano svolgere i loro compiti senza indebite pressioni e che possano tornare alle loro case per riposare, cosa che è stata negata a molti membri del personale di Chernobyl nell'ultimo mese e mezzo. Il precedente cambio di personale in servizio è avvenuto il 20-21 marzo, ed era stato il primo da quando l'esercito russo è entrato nel sito il 24 febbraio.

"Sebbene sia molto positivo che le autorità ucraine stiano ripristinando gradualmente il controllo normativo sul sito di Chernobyl, è chiaro che resta ancora molto lavoro per riportare il sito alla normalità - ha detto Grossi - Non appena sarà possibile, dirigerò una missione dell'Aiea a Chernobyl per condurre una valutazione radiologica sul posto, riprendere il monitoraggio di sicurezza a distanza dell'impianto e del suo materiale nucleare e fornire attrezzature, inclusi pezzi di ricambio e componenti, per la sicurezza e la protezione della centrale nucleare. Sono in stretta consultazione con l'Ucraina per fissare una data e organizzare un programma di lavoro per la visita, che dovrebbe aver luogo a breve".