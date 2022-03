Guerra Ucraina-Russia, "a Kharkiv usate bombe a grappolo, serve no-fly zone"

Guerra Ucraina-Russia, ''su Kharkiv sono state usate bombe a grappolo''. Lo conferma all'Adnkronos il presidente del consiglio regionale di Kharkiv Sergey Chernov, che da ''un posto sicuro'' denuncia: "In attacchi aerei russi" sono stati "colpiti ospedali, scuola e parchi gioco". Quella in corso ''è una catastrofe'', dice, ''una situazione molto preoccupante''.

''A Kharkiv la gente sta vivendo nei sotterranei, la città è distrutta. In ogni momento di più'', prosegue, perché ''attaccano dal cielo, attaccano da terra. Sparano, colpi di artiglieria, bombe''.

''L'Ucraina è Europa, l'Europa ci aiuti'' è l'appello lanciato tramite l'Adnkronos dal presidente del consiglio regionale di Kharkiv. ''I nostri bambini stanno morendo''. A Kharkiv, spiega, finora ''sono 16 i bambini che hanno perso la vita e di cui abbiamo notizia certa''. Ma ''molti altri sono rimasti feriti''.

''La gente muore in continuazione, non riusciamo neanche a tenere il conto. Uomini e donne continuano a perdere la vita, è orribile''. In tutta l'Ucraina, dice, ''ci sono duemila morti, un centinaio di bambini uccisi''.

Occorre ''chiudere lo spazio aereo - sottolinea - serve una no-fly zone. Perché con i raid aerei, con gli attacchi che vengono dal cielo, non possiamo fare nulla, non possiamo salvarci''. ''Aiutateci'' perché ''abbiamo bisogno di una protezione aerea''.

''La gente sta cercando di scappare da Kharkiv e lo sta facendo a costo della vita, mettendo a rischio la propria vita e quella dei propri cari. Ma è molto pericoloso, troppo pericoloso - aggiunge - la popolazione sta cercando di scappare verso la stazione dei treni cercando di prenderne uno per mettersi in salvo. Il rischio è molto alto''.

''Non abbiamo cibo, non abbiamo medicine, non abbiamo benzina''. Quello che serve a Kharkiv è un corridoio che possa ''far entrare in città gli aiuti umanitari'' è l'appello. ''Non abbiamo elettricità, quindi non abbiamo né luce, né riscaldamento, né acqua calda. Aiutateci''. ''La gente sta vivendo sottoterra, quanto può resistere?'', si chiede. Ci sono ''piccoli gruppi di militari russi in città'', ma ''ci colpiscono soprattutto con raid aerei''.

''La città Kharkiv è distrutta'', ''la situazione è orribile''. Ci sono ''qualche centinaio di edifici distrutti, crollati'' dice Chernov, aggiungendo che ''è stata distrutta la sede dell'amministrazione regionale e quella dell'amministrazione comunale''.

''Ci attaccano dal cielo, ci attaccano da terra, sparano, lanciano bombe, colpi di artiglieria. Terribile'', afferma il presidente del consiglio regionale di Kharkiv, sottolineando che ''attaccano obiettivi civili''.