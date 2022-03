Guerra Ucraina, Russia a Usa: "Convogli con armi per Kiev obiettivi legittimi"

Guerra Ucraina-Russia, il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, riferendosi agli Stati Uniti, ha insistito - secondo dichiarazioni alla tv russa riportate dall'agenzia Tass - sulle minacciate "conseguenze" del "trasferimento sconsiderato" a Kiev di armamenti in quello che è il 17esimo giorno di guerra dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

"Li abbiamo avvisati del fatto che la loro operazione per fornire armi all'Ucraina non è solo una decisione pericolosa ma anche una mossa che rende obiettivi legittimi i relativi convogli" ha detto Ryabkov.

Dopo il pasticcio dei Mig-29 polacchi, l'amministrazione americana sta lavorando con gli alleati per fornire all'Ucraina sistemi difesa aerea più sofisticati, come i sistemi missilistici terra aria S-300, e altri armamenti per difendersi dall'invasione russa. Discussioni sono in corso, spiega il Washington Post, in vista della missione del capo del Pentagono LLoyd Austin che la settimana prossima vedrà gli alleati della Nato a Bruxelles e poi si recherà in Slovacchia. Quest'ultimo Paese confina con l'Ucraina, è disponibile a trasferirvi armamenti e possiede batterie di S-300, sistema che gli ucraini sanno usare.