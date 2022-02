Guerra Ucraina-Russia, Abramovich in Bielorussia per assistere a negoziati

Il miliardario Roman Abramovich su richiesta di Kiev è in Bielorussia per assistere ai negoziati tra Ucraina e Russia. E' quanto apprende il Jerusalem Post secondo cui sarebbero stati gli ucraini a chiedere l'intermediazione del miliardario russo con cittadinanza israeliana.

Leggi anche Chelsea, Abramovich lascia gestione club

L'ambasciatore dell'Ucraina in Israele Yevgen Kornichuk non ha commentato nello specifico il coinvolgimento di Abramovich nei negoziati ma ha detto "apprezziamo chiunque possa aiutare, se ha sufficiente influenza".

Secondo Alexander Rodnyansky, produttore cinematografico due volte candidato all'Oscar, nato a Kiev e in contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo staff, Abramovich sarebbe stato contattato insieme ad altri membri della comunità ebraica in Russia per aiutare nella risoluzione del conflitto.

Da due giorni Roman Abramovich non è più il presidente del Chelsea. "Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità" ha scritto il magnate russo in una nota.

"Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC", ha concluso.