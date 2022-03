Guerra Ucraina-Russia, Aiea: "Persi contatti con Chernobyl"

L'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha riferito di aver perso i contatti con il sistema di trasmissione dei dati dei sistemi di controllo della sicurezza della centrale di Chernobyl. Il Direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi si è inoltre detto ''profondamente preoccupato per la situazione difficile e stressante che deve affrontare il personale della centrale nucleare di Chernobyl e per i potenziali rischi che ciò comporta per la sicurezza nucleare. Invito le forze che controllano efficacemente il sito a facilitare urgentemente la rotazione sicura del personale lì", ha affermato.

Grossi ha più volte sottolineato che il personale che gestisce gli impianti nucleari deve poter riposare e lavorare a turni regolari, affermando che ciò è fondamentale per la sicurezza nucleare generale. La centrale, che non è attualmente operativa, è sotto il controllo delle forze russe. La struttura contiene reattori dismessi e strutture per rifiuti radioattivi.