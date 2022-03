Guerra Ucraina-Russia, Bennett valuta visita a Kiev ma a una condizione

Guerra Ucraina-Russia, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha accettato l'invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a recarsi a Kiev, ma vi andrà solo se l'Ucraina avrà fatto sostanziali progressi sul cessate il fuoco nei colloqui con la Russia. Lo scrive Ynetnews, citando fonti ben informate.

Bennett è uno dei leader internazionali più impegnati nel tentativo di ottenere un accordo di pace con Ucraina e Russia. Ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca e parlato più volte al telefono sia con lui che con Zelensky.

Secondo le fonti, Zelensky cerca di ottenere da dieci giorni una visita di Bennett a Kiev, ritenendo che possa facilitare un cessate il fuoco. Durante il weekend il premier israeliano ha chiesto ai servizi dello Shin Bet, responsabili della sua sicurezza, di prepararsi per una possibile visita con poco preavviso. Ma i funzionari della sicurezza hanno sottolineato i rischi di un tale viaggio in zona di guerra. E per ora l'indicazione è che Bennett andrà a Kiev solo se le parti saranno sincere sul cessate il fuoco e se la sua visita servirà ad avvicinare un accordo.

NEGOZIATI - Ogni decisione su un accordo di pace potrà essere fatta solo dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin. Lo ha detto alla Bbc il negoziatore ucraino Mykhaylo Podolyak, notando intanto che, giunti al 26esimo giorno di guerra, vi sono cambiamenti nei negoziati. La resilienza dell'Ucraina, ha sottolineato, ha costretto la Russia "a valutare la realtà in maniera più adeguata" e questo incoraggia "qualche forma di dialogo".

Podolyak non ha voluto fornire dettagli sui negoziati, ma ha sottolineato che Kiev non farà alcun compromesso sulla propria sovranità e integrità territoriale. E ancora una volta ha ribadito la frustrazione di Kiev per il rifiuto della Nato di imporre una no fly one sull'Ucraina.