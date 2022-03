Guerra Ucraina-Russia, Borrell: "Previsti 5 milioni di profughi in Ue"

"Mettere in campo tutte le risorse della Ue per aiutare i vari Paesi ad accogliere queste persone"

Cinque milioni di profughi ucraini nei Paesi dell'Unione europea. E' la previsione dell'Alto rappresentante della politica estera della Ue Josep Borrell, che ai giornalisti incontrati a Montpellier dove è in programma un incontro dei ministri dello Sviluppo della Ue dice che ''dobbiamo prepararci a ricevere circa cinque milioni di persone. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse della Ue per aiutare i vari Paesi ad accogliere queste persone''. ''Abbiamo bisogno di più scuole, di più centri di accoglienza, più di tutto'', ha aggiunto.

E sono più di un milione i profughi ucraini arrivati in Polonia dall'inizio dell'aggressione militare russa lo scorso 24 febbraio. Lo ha reso noto la Guardia di frontiera polacca, parlando di 1.067.000 persone arrivate nel Paese, 142.300 solo ieri.