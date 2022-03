Guerra Ucraina-Russia, Borrell: "Putin ha fallito"

"Vladimir Putin credeva di conquistare l'Ucraina e ha fallito". Lo dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Europeo informale a Versailles. "Siamo più uniti che mai: non ho mai visto i partner europei così uniti. Credeva che ci avrebbe divisi e ha fallito. Credeva che avrebbe indebolito i legami transatlantici e ha fallito. Ora deve fermare la guerra".

"I russi bombardano indiscriminatamente le città ucraine. Centinaia di vittime civili, 2 milioni di rifugiati. La Russia fa la guerra come l'ha fatta in Siria e in Cecenia, bombardando e distruggendo un Paese". "Dobbiamo lavorare in due direzioni - aggiunge - come mettere pressione su Putin in modo da porre fine a questa guerra folle" e "come aumentare la resilienza dell'Ue, sul piano della dipendenza energetica, delle capacità militari e dell'economia", conclude.