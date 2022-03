Guerra Ucraina, Russia: "Clima odio e russofobia in Occidente"

Dopo l'inizio della guerra in Ucraina, la Russia denuncia come in Occidente stia aumentando la "russofobia" e "questo è molto pericoloso. I nostri concittadini dovrebbero stare in allerta e prestare la dovuta cautela". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, denunciando come in alcuni Paesi occidentali si avverta sempre più "un'atmosfera di odio". Nel corso di un punto stampa, Peskov ha affermato che la Russia si aspetta che i governi occidentali "non fomentino ulteriormente la russofobia con le loro dichiarazioni".