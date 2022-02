Guerra Ucraina-Russia, da Abruzzo in partenza i primi aiuti Croce rossa

Quattro camion carichi di derrate alimentari, medicinali e coperte sono in partenza, per l'Ucraina, dal Centro operativo Emergenze della Croce Rossa Italiana di Avezzano (Aq). In queste ore gli operatori Cri stanno caricando i tir che lasceranno l'Abruzzo domani mattina, tra le 8.30 e le 9. "Si tratta - spiega, all'Adnkronos, Pierluigi De Ascentis, responsabile della struttura - di materiale nostro, della Cri". Questi sono i primi convogli della Croce Rossa che, dall'Italia, arriveranno in aiuto alle popolazioni.

"Sui mezzi - viene aggiunto - ci sono 45 bancali di alimenti, nella cui scelta abbiamo tenuto conto delle tradizioni e delle abitudini alimentari di quel popolo, e 33 bancali di farmaci". Tra gli alimenti riso, biscotti per i più piccoli, tonno e sgombro, e scatole di legumi, piselli, lenticchie, fagioli.... Otto gli autisti che si dirigeranno verso il confine, più personale di supporto. "Per quanto riguarda i luoghi da raggiungere - spiega De Ascentis - non abbiamo ancora una destinazione definita. Siamo in contatto con delle consorelle Cri rumene e, una volta lì, vedremo il da farsi".