Guerra Ucraina-Russia, "da Ue tribunale ad hoc su crimini russi"

’Ue lavorerà per creare un tribunale speciale per i "crimini" commessi dalla Russia in Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social, aggiungendo che "a breve termine" creerà anche creata una struttura che gestisca i 319 mld di fondi congelati in Europa alla banca centrale e agli "oligarchi" russi, per gestirli e usare i "proventi" per contribuire a compensare i danni provocati dall’aggressione russa.