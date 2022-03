Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: "Da Zelensky apertura, ora sta a Putin rispondere"

Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino ''Zelensky è stato molto chiaro nell'aprire a un compromesso sui due territori dell'Ucraina e sulla Crimea, ma anche sull'ingresso alla Nato. Ora sta a Putin muovere un altro passo verso questa apertura di Zelensky''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Dimartedì su La7.

''Il negoziato puro tra Russia e Ucraina non funziona perché mentre si siedono al tavolo non c'è fiducia'', ha aggiunto, ribadendo che serve ''un tavolo di pace'', un ''tavolo serio e vero che porti con altri attori internazionali a un cessate il fuoco per evacuare i civili dall'Ucraina, dalle città bombardate'' e ''per far entrare i convogli con gli aiuti umanitari''. Al tavolo devono partecipare sì la Russia e l'Ucraina, ma anche ''attori internazionali come la Croce Rossa e le Nazioni Unite che possano costruire un percorso per un vero cessate il fuoco per l'ingresso di aiuti umanitari e l'uscita di civili''.

"Non credere nella diplomazia è un grande sbaglio" ha aggiunto.

''L'Ucraina ha dietro tutte le democrazie'' del mondo e per questo ''può resistere all'avanzata russa'' ha detto Di Maio, ricordando che ''sosteniamo finanziariamente l'Ucraina'' e sosteniamo il ''diritto legittimo di difendersi da Putin''. Il ministro ha ricordato che ''la comunità internazionale ha condannato la Russia anche nell'Assemblea generale delle Nazione Unite''.

La Russia è stata condannata dalla ''stragrande maggioranza dei Paesi del mondo'' per la sua invasione dell'Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri, ricordando che ''l'Unione Europea ha imposto 490 sanzioni all'economia russa''. Sanzioni che ''stanno danneggiando l'economia russa e stanno impedendo a Putin di rifinanziare la guerra all'infinito''.