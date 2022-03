Guerra Ucraina-Russia, "distrutta una scuola a Zytomyr"

A Zytomyr, nel nord dell'Ucraina, una scuola è stata colpita stamani da un razzo russo. Lo hanno denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il sindaco della città, come riporta la Cnn secondo cui da immagini geolocalizzate della scuola dopo l'attacco emergono danni ingenti con il parziale crollo dell'edificio. I russi "non si fermano davanti a nulla", ha detto in una dichiarazione video il sindaco di Zytomyr, Sergei Sukhomlin. E' di martedì la notizia di almeno tre scuole colpite a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina.

KIEV - Suonate questa mattina alle 9, ora italiana, le sirene d'allarme a Kiev. Lo riferiscono i media locali.

MYKOLAIV - Le truppe russe stanno entrando a Mykolaiv. Lo ha annunciato il sindaco, Oleksandr Senkevych, secondo quanto riferisce Sky News. Mykolaiv, città dell'Ucraina meridionale non distante da Kherson (il cui controllo è rivendicato dai russi), ospita circa mezzo milione di abitanti.

CHERNIHIV - E' salito intanto a 47 morti il bilancio del bombardamento russo sulle zone residenziali di Chernihiv, in Ucraina. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini, che hanno sospeso le ricerche dei superstiti per gli attacchi in corso.

"ABBATTUTO JET RUSSO A ZATOKA" - Le forze armate ucraine hanno abbattuto un jet russo a Zatoka, nella regione di Odessa. Lo ha riferito la Marina ucraina in un post su Facebook, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Interfax-Ucraina. Stando alle forze di Kiev, il caccia aveva attaccato un'infrastruttura militare.