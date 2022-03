Nella guerra tra Ucraina e Russia, dall'Unione Europeaè arrivata "una straordinaria prova di unità". A dirlo il premier Mario Draghi, oggi a Bruxelles con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Per il premier Draghi, è "essenziale mantenere unità per tutte le conseguenze che questa crisi avrà sull'Unione Europea, come l'accoglienza dei rifugiati".