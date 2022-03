"Cina non aiuti Russia. Italia lavora con determinazione per cessazione ostilità"

Guerra Ucraina-Russia, intervento alla Camera del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles. "La Cina deve partecipare allo sforzo di pace" e deve astenersi "dal supportare Mosca", ha detto il premier ricordando che l'Italia "continua a lavorare "con determinazione per cessazione ostilità".