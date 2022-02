Guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni a Kiev

Guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni si registrano a Kiev. Lo riporta la Cnn, secondo cui un'esplosione in particolare, avvenuta a circa 20 km dal centro, ha squarciato i cieli nella parte sud-ovest della capitale ucraina.

Una seconda esplosione ha scosso la parte occidentale di Kiev. Secondo la Cnn, questo secondo boato è arrivato dalla zona sud-ovest, in direzione del secondo più grande aeroporto della città.

"I russi hanno fatto esplodere un gasdotto a Kharkiv", nel nord-est dell'Ucraina. Lo ha riferito l'account Twitter di 'Kyiv Independent', che accompagna la notizia con un video di un incendio sostenendo che si tratti delle immagini del gasdotto colpito.

"Le forze russe non stanno avanzando in Ucraina come si aspettavano" a causa di "problemi logistici" e della "forte resistenza ucraina". Lo sostiene l'intelligence britannica in un aggiornamento sul conflitto pubblicato dall'account Twitter del ministero della Difesa di Londra. Secondo l'intelligence, inoltre, "le forze russe stanno subendo perdite e alcuni militari sono stati fatti prigionieri dagli ucraini".