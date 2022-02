Guerra Ucraina-Russia, Germania invia armi a Kiev

Guerra Ucraina-Russia, la Germania ha deciso di mandare armi a Kiev. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit, precisando che le armi provengono dagli arsenali della Bundeswehr, l'esercito tedesco. La Germania manderà mille armi anticarro e 500 missili Stinger terra-aria.

"L’attacco russo segna una svolta epocale. E’ nostro dovere fare del nostro meglio per sostenere l’Ucraina nella difesa contro l’esercito invasore di Putin. Per questo mandiamo mille armi anticarro e 500 missili Stinger ai nostri amici in Ucraina", ha scritto sui social il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"La Germania ha appena annunciato la fornitura di lanciagranate anticarro e missili stinger all'Ucraina. Continua così, Cancelliere Olaf Scholz! Coalizione contro la guerra in azione!", ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Il governo tedesco è a favore di una disconnessione "mirata e funzionale" della Russia da Swift, hanno fatto sapere la ministra degli Esteri Analena Baerbock e dell'Economia Robert Habeck, secondo cui si sta lavorando a un'uscita dal sistema che "colpisca la gente giusta".