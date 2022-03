Guerra Ucraina-Russia, incontro Biden-Von der Leyen

"Siamo determinati ad opporci alla brutale guerra della Russia" contro l'Ucraina. "Questo conflitto sarà un fallimento strategico per Vladimir Putin". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al fianco del presidente Usa Joe Biden a Bruxelles.

"Il nostro lavoro sulle sanzioni dimostra che, quando agiamo insieme, siamo più forti e possiamo fare la differenza", ha detto ancora von der Leyen.

Gli Usa e l'Ue "lavorano insieme per adottare misure concrete volte a ridurre la dipendenza dal gas naturale, punto. E per massimizzare la disponibilità delle energie rinnovabili", ha detto dal canto suo Biden snocciolando i dettagli dell'accordo Usa-Ue annunciato questa notte, che mira a ridurre la dipendenza dell'Ue dalla Russia per l'approvvigionamento energetico. Insieme, aggiunge, "investiremo in tecnologie per sganciarci dai combustibili fossili e insieme avanzeremo nell'uso dell'idrogeno pulito, per ridurre le nostre emissioni climalteranti".