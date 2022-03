"Combattiamo per la nostra terra e la nostra libertà"

Guerra tra Ucraina e Russia, intervento oggi durante la seduta plenaria del Parlamento Ue del presidente ucraino Zelensky. "Stiamo combattendo per la nostra terra, per la nostra libertà" ha detto il presidente ucraino, che ieri ha firmato la richiesta per l'adesione all'Unione europea. Zelensky è tornato a chiedere un intervento concreto ai leader Ue: "Provateci - ha detto - che state con noi".