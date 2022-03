Guerra Ucraina-Russia, Italia verso nomina commissario per gestire profughi

Guerra Ucraina-Russia, "il governo è orientato a nominare un commissario straordinario per la gestione dell’accoglienza". Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione di questa mattina sulle nuove misure per l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini in arrivo dall’Ucraina che l'esecutivo intende varare.

"In base ai dati odierni, al momento sono 47.153 i cittadini ucraini arrivati in Italia, di cui 24.032 donne, 4.052 uomini e 19.069 minori", rendono noto fonti di Palazzo Chigi.