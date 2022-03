Guerra Ucraina-Russia, Kiev: "Abramovich mediatore efficace"

Il governo ucraino ritiene il miliardario russo Roman Abramovich un "mediatore estremamente efficace". Lo ha dichiarato il negoziatore ucraino, Mikhaylo Podolyak, citato da Sky News. "E' un mediatore estremamente efficace tra le delegazioni e modera parzialmente il processo in modo che non ci siano malintesi all'inizio", ha detto Podolyak riferendosi al miliardario russo.

Podolyak ha quindi respinto le notizie secondo cui Abramovich sarebbe stato avvelenato durante i colloqui all'inizio di questo mese, definendole "teorie del complotto" fatte circolare per mettere pressioni su Mosca e Kiev.

Intanto la Francia non vede "nessuna svolta" nei negoziati russo-ucraini né "novità" nella situazione in Ucraina, dopo gli annunci russi di una riduzione della loro attività militare attorno a Kiev e nell'Ucraina settentrionale. Lo ha riferito il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervistato dall'emittente all news France 24. “La guerra continua. Per il momento, per quanto ne so, non ci sono svolte o novità", ha detto il capo della diplomazia francese.