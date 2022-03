Guerra Ucraina-Russia, l'ambasciata a Roma apre conto corrente per aiutare i più vulnerabili

'Le donazioni saranno destinate anche per le necessità urgenti, armi escluse, delle forze di protezione civile'

L’Ambasciata ucraina in Italia ha aperto un conto corrente speciale per raccogliere le donazioni di chi vuole sostenere i cittadini più vulnerabili (anziani, bambini, persone che hanno bisogno di cure mediche urgenti, richiedenti asilo) e per le necessità urgenti, armi escluse, delle forze di protezione civile, rende noto l'ambasciatore, Yaroslav Melnyk. Le coordinate del conto presso Unicredit e intestato a "Ambasciata d'Ucraina", sono: IBAN IT20R0200805001000106358350, SWIFT UNCRITM1886