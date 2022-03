"Scusate, non riesco a trattenere le lacrime. L'Italia è la mia seconda patria. Italiani, per favore, aprite il cuore al mio popolo. Aiutate donne, bambini e anziani". E' l'appello commosso di Andriy Shevchenko nel suo intervento a Che tempo che fa. "So che l'Italia ci sta sostenendo, vi ringrazio per il vostro aiuto", dice l'ex calciatore ucraino del Milan. (immaini raiplay.it)