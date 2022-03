Guerra Ucraina-Russia, Lavrov: "Sopravviveremo a sanzioni"

Il ministro degli Esteri russo: "Non potremo più contare sull'Occidente"

Guerra Ucraina-Russia, "sopravviveremo alle sanzioni. Dopo il 2014 abbiamo imparato a contare su noi stessi". Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, corso di un'intervista a Russia Today. "Le misure che il presidente e il governo stanno elaborando saranno presto annunciate - ha aggiunto - E' solo l'inizio della nostra politica per cercare di adattarci alla situazione". E ha rimarcato: "Quello che è accaduto recentemente con le ultime sanzioni è veramente senza precedenti".

E "anche se la situazione attuale è molto diversa dal 2014, se ci sono illusioni in cui un giorno potremmo contare nuovamente sui nostri partner occidentali, questa illusione non è più presente". "Non potremo più contare sull'Occidente - ha insistito - Sappiamo che dobbiamo avere degli alleati che vogliono stare dalla nostra parte". E questa, ha aggiunto, "è la conclusione fondamentale a cui siamo giunti".

"Noi non abbiamo mai chiuso la porta all'Occidente, l'hanno chiusa loro", ha quindi sottolineato Lavrov, ribadendo la disponibilità a "cooperare con tutti coloro che sono pronti a farlo sulla base del rispetto reciproco".

Lavrov ha parlato di prospettive di "cooperazione" sulla base del "rispetto reciproco", un concetto spesso ripetuto a Pechino, e "della ricerca di un equilibrio degli interessi reciproci". "I Paesi a est della Russia - ha affermato - sono molto più disposti ad agire su questa base".