In viaggio le navi per il trasporto del grano, il caso Dugin e le accuse di Mosca

Ha lasciato l'Ucraina la prima nave noleggiata dalle Nazioni Unite per il trasporto del grano verso l'Africa con 23mila tonnellate di carico per l'Etiopia. Diversi i carichi che hanno imboccato le rotte commerciali nei giorni scorsi verso Ue, Africa settentrionale e mediorientale. Mosca intanto accusa Kiev per la morte in un attentato della figlia dell'ideologo di Putin, Alexander Dugin.