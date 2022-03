Guerra Ucraina-Russia, le pesanti ripercussioni sul turismo in Sardegna

Gli effetti della guerra in Ucraina hanno pesanti ripercussioni sul turismo in Sardegna, dirette e indirette. "L'assenza del turismo in arrivo da aree come Russia, Ucraina e Bielorussia avrà un impatto a livello regionale che si aggira intorno ai 100 milioni di euro - dice all'Adnkronos il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca - una metà riguarda il settore alberghiero e l'altra l'indotto tra ville, yacht, aeroporti, elicotteri e altri servizi".

Ma il clima di tensione non riguarda solo le zone direttamente interessate dal conflitto, gli effetti incidono su un'area molto più estesa. "Con questa situazione di incertezza è calata la domanda del 30 per cento da tutta Europa - aggiunge Manca -, i venti di guerra non incoraggiano certo le vacanze e c'è il rischio che questo sia un danno collaterale per la Sardegna".

Queste possibili conseguenze della guerra vanno di pari passo con la certezza degli aumenti. "L'incremento dei costi per l'energia è un ulteriore colpo al nostro settore - conclude il numero uno degli albergatori sardi -, siamo aziende energivore con una filiera larghissima e dobbiamo sopportare l'aumento su ogni singolo passaggio dell'intera filiera".