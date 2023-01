La guerra per Soledar non è ancora terminata

La guerra per Soledar non è ancora terminata, ammettono anche i filorussi, dopo che Kiev aveva parlato di "sacche di resistenza" in città. Resta intanto il dramma di almeno 500 civili bloccati dai combattimenti. Erdogan media per un corridoio umanitario. Il ministero degli esteri russo fa intanto sapere che, in caso di ripresa, i colloqui fra Ucraina e Russia saranno probabilmente "diretti e senza mediatori".