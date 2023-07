Guerra Ucraina-Russia, le ultime news di oggi

La distruzione della diga di Kakhovka, in Ucraina, sta causando un disastro ambientale di dimensioni enormi con previsioni a lungo termine preoccupanti. E c'è il rischio di malattie come il tetano, che potrebbero proliferare nella zona a causa dell'acqua infetta. La forza dell'acqua ha inoltre provocato il dissotterramento di mine che, nascoste dal fango, potrebbero diventare un pericolo mortale per abitanti e soccorritori.