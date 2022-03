Nuovi negoziati in Turchia. Kiev: "Truppe russe intorno a capitale in ritirata"

Guerra Ucraina-Russia, le ultime news. Al via nuovi negoziati oggi in Turchia. I russi secondo Kiev avrebbero ritirato parte delle loro forze dalla regione di Kiev a causa delle "significative perdite" subite. Il presidente Zelensky ha accusato l'Occidente di non avere coraggio.