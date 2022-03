Guerra Ucraina-Russia, le ultime news

Guerra Ucraina- Russia, ultime news 23 marzo. lI militari russi non solo hanno bloccato un convoglio umanitario che cercava di portare gli aiuti a Mariupol, ma hanno anche sequestrato ciò che un alto funzionario ucraino ha precisato essere 15 tra autisti di autobus e soccorritori in missione di aiuto, insieme ai loro veicoli. A denunciarlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio diffuso nella notte. "Ci sono circa 100mila persone in città - in condizioni disumane, senza cibo, acqua, medicine e sotto continui bombardamenti", ha aggiunto.