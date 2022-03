Guerra Ucraina-Russia, liberato sindaco di Melitopol

Guerra in Ucraina, le autorità ucraine riferiscono che il sindaco di Melitopol catturato dai russi, Ivan Fedorov, è stato rilasciato ed è al sicuro. "Amici abbiamo buone notizie - ha annunciato in un video Kyrylo Tymoshenko, dirigente dell'ufficio presidenziale di Kiev - è appena finita l'operazione speciale della liberazione del sindaco di Melitopol, Ivan è al sicuro. Insieme al presidente e al capo dell'ufficio abbiamo appena parlato con lui. Voglio solo dire - ha concluso - che noi non abbandoniamo i nostri".