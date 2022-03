Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 26 marzo

ORE 17.43 - In Ucraina sono circa 4.500 le abitazioni distrutte a causa dell'invasione russa. Lo ha denunciato il ministro per lo Sviluppo delle comunità e dei territori, Oleksiy Chernyshov, secondo quanto riporta Ukrinform. Il ministro ha parlato anche di un centinaio di aziende distrutte, così come quasi 400 istituzioni scolastiche e 150 sanitarie.

ORE 16.22 - Nel colloquio con il presidente Andrzej Duda, Joe Biden ha ringraziato il popolo polacco "per aver aperto le proprie case ed il proprio cuore ai vicini che si trovano in stato di necessità". Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato in cui si afferma che gli Stati Uniti "continueranno a sostenere gli sforzi umanitari" per i rifugiati ucraini. Nel comunicato si aggiunge poi che Biden ha ribadito "l'inamovibile impegno per l'articolo 5 e la sicurezza di tutti i nostri alleati Nato". "Inoltre i leader hanno discusso - conclude la nota - la nostra robusta cooperazione di difesa, il sostegno Usa agli sforzi dell'Europa per ridurre la sua dipendenza dall'energia Russia e raggiungere gli obiettivi climatici, ed i valori democratici su cui si basa la relazione transatlantica".