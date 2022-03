Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 29 marzo

ORE 19.29 - È salito a nove morti e 28 feriti il bilancio dell'attacco russo contro la sede dell'amministrazione regionale di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Lo comunica la Procura generale su Telegram, annunciando di aver avviato un'indagine per violazione delle leggi di guerra e omicidio premeditato.



ORE 19.28 - La Russia sta ritirando parzialmente le unità militari da Kiev e dall'oblast di Chernihiv. Lo rende noto lo Stato maggiore ucraino secondo quanto riferisce 'The Kyiv Independent'. Secondo l'esercito ucraino, l'esercito russo si sta raggruppando a est per concentrare la sua potenza militare nell'area. Nel sud la Russia si prepara a riprendere le operazioni offensive.



ORE 19.23 - I russi stanno cercando di imporre l'uso del rublo come moneta nelle zone "temporaneamente" occupate di Zaporizhzhia e Kherson. Lo denuncia su Twitter Oleg Nikolenko, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, chiedendo un aumento delle sanzioni contro Mosca.ORE 19.10 - L'apertura di corridoi umanitari, operazioni umanitarie, a Mariupol non sono possibile "in questa fase", ha ammesso l'Eliseo dopo la telefonata fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin



ORE 19.09 - Roskomnadzor, l'autorità russa della regolamentazione delle comunicazioni, chiede all'enciclopedia online Wikipedia di rimuovere le informazioni false legate all'operazione speciale in Ucraina, ossia all'invasione russa dell'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia russa 'Ria Novosti'.



ORE 19.05 - Le forze americane dispiegate in Polonia, nel quadro dello sforzo della Nato per potenziare il fianco orientale, stanno offrendo a soldati ucraini addestramento informale sull'uso delle armi che l'Occidente ha inviato, spiegano noto fonti informate a Cnn.

ORE 19.02 - "Per risolvere la difficile situazione umanitaria in questa città, i militanti nazionalisti ucraini devono smettere di resistere e deporre le armi". E' quello che ha detto Vladimir Putin ad Emmanuel Macron in riferimento all'assedio di Mariupol, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino. "Il presidente russo - si fa sapere - ha informato in dettaglio sule misure adottate dall'esercito per fornire assistenza umanitaria urgente e garantire l'evacuazione sicura dei civili, anche da Mariupol".



ORE 19.04 - I militari ucraini hanno abbattuto un aereo senza pilota e un cacciabombardiere vicino a Isuym. Lo comunica su facebook il comando aereo "Est".

ORE 19.03 - A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, il governo polacco ha approvato un decreto che vieta l'importazione di carbone russo. Lo ha reso noto un portavoce dell'esecutivo di Varsavia.

ORE 18.55 - Nella zona intorno alla centrale di Chernobyl c'è il rischio di esplosioni di ordigni e di munizioni che potrebbero danneggiare il sarcofago della centrale. E' quanto sostengono le forze armate ucraine.



ORE 18.54 - I negoziati a Istanbul tra Mosca e Kiev e il pagamento delle forniture di gas all'Europa in rubli sono stati al centro della telefonata di questo pomeriggio tra il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente francese Emmanuel Macron. Lo fa sapere il Cremlino.



ORE 18.48 - Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina il bilancio è di 1.179 civili uccisi di cui 104 bambini. Il numero di civili feriti ammonta a 1.860 di cui 134 bambini a causa soprattutto dei bombardamenti e degli attacchi aerei. Lo rende noto l'Onu che ha fatto un aggiornamento al 28 marzo.



ORE 18.37 - "Dobbiamo giudicare il regime di Putin dalle sue azioni, non dalle sue parole". E' quello che ha detto il premier britannico Boris Johnson nel colloquio che ha avuto oggi con i leader di Stati Uniti, Francia, Germania e Italia, secondo quanto si legge in una nota di Downing Street, secondo cui lo stesso Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi "hanno concordato sulla necessità di continuare a sostenere il popolo ucraino nella sua lotta contro la barbarie russa".



ORE 18.33 - Presentato alla Duma di Stato in Russia un disegno di legge che prevede il riconoscimento dello status di "connazionale" ai russi e ad altri gruppi etnici presenti nel Paese, a patto che parlino il russo. Lo status di "connazionale" offre ai discendenti di persone che vivevano nelle ex repubbliche sovietiche, o in soggetti della Russia attuale o del passato, il diritto di ottenere la cittadinanza e altre forme di sostegno. Si introduce anche la definizione di 'persone di stati in via di formazione' per le popolazioni di etnia russa e i 'rappresentanti delle popolazioni bielorusse e ucraine". Il progetto di legge è stato presentato dal deputato di Russia unita Konstantin Zatulin.

ORE 18.28 - Più di 70 persone sono state prelevate con la forza dall'ospedale per la maternità n.2 di Mariupol, nel distretto della Rive Gauche, inclusi personale medico e pazienti. Si sa già di oltre 20.000 residenti di Mariupol che sono stati deportati in Russia contro la loro volontà. I documenti di identità vengono confiscati ai cittadini ucraini e inviati ai cosiddetti campi di filtrazione. Quindi reindirizzate a città remote in Russia. Lo rende noto il consiglio comunale di Mariupol.



ORE 18.09 - Kiev, attraverso il Centro contro la disinformazione del Consiglio nazionale della sicurezza, denuncia la propaganda e la disinformazione russa. Gli occupanti russi, sostiene il Centro secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ucraina Unian, "portano fuori dai villaggi i loro mezzi e poi sparano dalla periferia ai villaggi. Dopo tali attacchi, alcuni 'liberatori' passano per il villaggio, aiutando le persone a uscire da sotto le macerie, raccontando la leggenda che l'offensiva fosse delle forze armate ucraine, che i militari ucraini avrebbero sparato con mortai e mitragliatrici dicendo: 'sono i vostri quelli che sparano'".



ORE 18.04 - Il governo danese ha offerto l'invio di 800 soldati nei tre paesi Baltici, per il rafforzamento della sicurezza dei paesi Nato di fronte all'invasione russa dell'Ucraina. Già presente con forze militari in Estonia, Lituania e Lettonia, Copenaghen è disponibile ad aumentare la sua presenza se vi sarà una richiesta dell'Alleanza Atlantica, ha detto la premier Mette Frederiksen. Domani e dopodomani, Ferderiksen sarà in visita nei paesi baltici assieme ad una delegazione di leader politici danesi.



ORE 17.58 - In collegamento con il Parlamento danese il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto appello a Copenhagen e "all'intera comunità democratica mondiale: le sanzioni contro la Russia devono essere rafforzate costantemente. Dobbiamo rinunciare al petrolio russo e bloccare il commercio con la Federazione russa, dobbiamo chiudere i porti alle navi russa. E questa dev'essere una politica solidale dell'Unione europea, di tutti gli Stati membri".



ORE 17.55 - Il corrispondente del quotidiano russo 'Izvestia' sarebbe stato ferito vicino a Mariupol. Un proiettile lo avrebbe colpito a una gamba. Ad annunciarlo è la stessa testata suo canale Telegram secondo quanto riferisce l'agenzia russa 'Tass'.



ORE 17.49 - Un attacco missilistico condotto dalle forze russe ha causato la distruzione di un deposito di carburante a Khmelnytskyi. Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Starokostiantyniv, Mykola Melnychuk, spiegando che l'attacco non ha causato vittime. Nel raid, che ha colpito l'aeroporto cittadino, tutte le riserve di carburante sono state distrutte, ha spiegato Melnychuk. Lo riporta il Kiev Independent.

ORE 17.48 - E' stato ferito a Mariupol il comandante Ruslan Geremev, giudicato molto vicino al leader ceceno Ramzan Akhmatovič Kadyrov. Lo ha reso noto la brigata Azov.



ORE 17.46 - Durerà un giorno e mezzo, dalle 20 di oggi fino alle 5 di giovedì, il coprifuoco a Nizhyn, nella regione di Chernihiv. Lo rendono noto i media locali.



ORE 17.41 - Drammatica testimonianza dell’arcivescovo di Kiev. Sviatoslav Shevchuk -in video collegamento da Kiev in lacrime per parlare della guerra in Ucraina in un evento organizzato dalla Congregazione per le Chiese Orientali - ha raccontato il dramma della guerra: "In un solo mese sulle nostre teste sono volati 1300 razzi. In Siria in dieci anni di guerra ne sono stati lanciati 30".



ORE 17.37 - "Sono state distrutte 773 istituzioni educative, come scuole, università e asili. Decine di ospedali, chiese, perfino memoriali per le vittime dell'Olocausto sono diventati degli obiettivi. L'obiettivo delle truppe russe in questa guerra è di distruggere completamente qualsiasi base per la normale vita del popolo ucraino. Gli occupanti si stanno deliberatamente accertando che non resti nulla dell'Ucraina, solo rovine e rifugiati". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento al Parlamento danese, aggiungendo che "più di 10 milioni di ucraini sono già fuggiti dalle loro case a causa delle ostilità, almeno 4 milioni di persone hanno lasciato il nostro Paese, per lo più donne e bambini. E Le storie di queste persone sono piene di orrore".



ORE 17.36 - Le compagnie del gas hanno ripreso oggi nella regione di Kiev, in uno degli insediamenti liberati dagli occupanti, le forniture di gas a quasi 5mila utenti.



ORE 17.35 - E' "in corso" la telefonata tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Lo hanno sapere fonti dell'Eliseo.