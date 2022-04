Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 3 aprile

ORE 12.20 - "Oggi parlerò in particolare di quei crimini contro l'umanità commessi dall'esercito russo a Bucha, Irpin, Hostomel affinché la comunità internazionale presti attenzione. Tra le persone morte ci sono donne violentate che i russi hanno cercato di bruciare, rappresentanti del governo locale, bambini, anziani, uomini. In molti casi i loro corpi sono stati trovati con mani legate, presentano inoltre segni di tortura e sono stati uccisi con un colpo alla tempia". Lo scrive sul canale ufficiale Telegram Olkesii Arestovych, consigliere dell'ufficio del presidente Zelensky.

ORE 12.12 - Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov ha comunicato durante una intervista sull'emittente Suspilne, che in città ci sono forti e continui bombardamenti ed in totale sono state distrutte oltre 1300 abitazioni. "Non c'è tregua. Non smettono di bombardare neanche per un minuto. Oltre 1300 case sono state distrutte, stiamo cercando di sistemare la popolazione nelle scuole e negli asili. E' un genocidio del popolo ucraino ma noi forniamo acqua, gas. La città vive, la città resiste".

ORE 12.05 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea, Charles Michel, anticipa l'arrivo di altre sanzioni contro la Russia e aiuti per l'Ucraina e rende noto che l'Unione europea assisterà l'Ucraina e le Organizzazioni non governative a raccogliere le prove necessarie per aprire procedimenti nei tribunali internazionali. Michel si dice scioccato per le inquietanti immagini delle atrocità commesse dalle forze russe nelle regioni intorno a Kiev liberate, come Bucha.

ORE 11.59 - Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha conferito al foto reporter Maks Levin l'onoreficenza postuma 'per il coraggio'. E' quanto si legge sul canale telegram dell'emittente Susilne.

ORE 11.51 - La situazione a Mariupol è critica. Combattimenti sono in corso nell'intera città. Lo ha detto, intervistato dall'emittente Suspilne, Maxim Zhorin, co-comandante delle truppe Azov. "Il nemico sta guadagnando terreno, occupando nuove strade e case. Enormi le perdite ma contemporaneamente anche la nostra cattura di soldati russi e uccisione dei nemici. Abbiamo bisogno di prigionieri, per garantirci un fondo di scambio e avere una posizione più forte nei negoziati". Parte della città di Mariupol è controllata da Azov e dalla Marina militare ucraina. In particolare il distretto Azovstal ed il porto.



ORE 11.45 - I cantoni hanno finora notificato alla Confederazione dieci proprietà in tutta la Svizzera che rientrano nelle sanzioni dei beni appartenenti a oligarchi russi, introdotte dal Consiglio federale a seguito della guerra in Ucraina. Tutte sono state bloccate e non possono quindi essere più vendute o affittate. L'informazione, divulgata dal domenicale NZZ am Sonntag sulla sua edizione odierna, è stata confermata all'agenzia Keystone-Ats da Fabian Maienfisch, portavoce della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

ORE 11.37 - Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ha dichiarato in una intervista alla emittente Suspilne che la situazione nella regione è sotto il controllo delle forze armate ucraine e che i russi sono stati respinti. "Oltre 10 abitazioni private sono state danneggiate insieme ad un centro educativo e ad una stazione di servizio. Non ci sono vittime".

ORE 11.31 - In Russia è stata criptata e interrotta la trasmissione della partita di calcio della Bundesliga tra Borussia Dortmund e Lipsia, terminata 4-1 per gli ospiti, dopo appena 13 minuti, trasmessa sul canale televisivo ‘Match!Calcio3’ perché sono apparsi striscioni che riportavano le scritte "Stop war" e "Stand with Ukraine". Il commentatore Igor Kytmanov ha detto: “purtroppo dobbiamo interrompere la nostra trasmissione per motivi indipendenti dalla nostra volontà. E generalmente accettato che il calcio sia fuori dalla politica, ma la Bundesliga non segue sempre questa regola", secondo quanto riporta Ukraine Now.

ORE 11.26 - Due i corridoi di cui oggi è previsto il funzionamento: percorso da Berdyansk a Zaporizzhzia, con gli autobus per l'evacuazione che si trovano all'entrata nella città di Berdyansk. E nella regione di Luhansk dalle città di Severodontsk, Nyzhne, Popasna, Lysychansk, Rubizhne.

ORE 11.11 - L'esercito russo ha aperto il fuoco sui civili durante una manifestazione pacifica a Kakhovka, nella regione di Kherson. Alcuni manifestanti sono stati detenuti e ci sono feriti. Questo si legge sul canale telegram della tv Suspilne.



ORE 11.05 - Sono stati 21 gli attacchi dell'artiglieria russa nelle ultime 24 ore contro la regione di Kharkiv. Utilizzate lancia mine e carri armati nonché aerei senza piloti da ricognizione. Lo afferma Oleg Synegubov governatore regione di Kharkiv su Interfax. Più critica la situazione nella zona di Isyum: "stiamo evacuando man mano le persone da lì", ha detto annunciando che oggi 3 aprile dovrebbe esserci l'evacuazione di circa 70 pazienti dall'ospedale di Balaklia colpito da un razzo russo.

ORE 10.58 - La compagnia energetica statale russa Gazprom ha affermato che sta continuando le consegne di gas su larga scala attraverso l'Ucraina verso ovest. Indipendentemente dalla guerra, 108,4 milioni di metri cubi saranno 'pompati' attraverso il sistema di gasdotti del paese questa domenica, secondo la dichiarazione della società all'agenzia di stampa Interfax. Secondo i dati russi, questo corrisponde alla quantità ordinata. Sabato, secondo Gazprom, era di 108,1 milioni di metri cubi. L'utilizzo massimo possibile per contratto è di 109 milioni. Le consegne russe sono continuate durante il fine settimana dopo la conversione dei pagamenti in rubli. Il presidente Vladimir Putin aveva ordinato che il gas dovesse essere venduto ai paesi occidentali solo in cambio di rubli, cosa che essi hanno rigorosamente rifiutato.