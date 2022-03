Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 31 marzo

Dovrebbe scattare alle 10 ora locale, le 9 in Italia, il cessate il fuoco annunciato ieri dalla Russia a Mariupol per permettere di evacuare i civili della città assediata attraverso corridoi umanitari. Domani nuovo round di negoziati online. Zelensky: "La Russia prepara una vasta offensiva in Donbass". Le news di oggi, giovedì 31 marzo, sulla guerra minuto per minuto.

ORE 7.19 - La Russia sta ammassando forze in Donbass dove prepara una vasta offensiva. E' quanto ha detto Volodymyr Zelenskiy nel suo ormai consueto discorso televisivo notturno dalle strade di Kiev, in cui ha sottolineato che qualsiasi ritiro delle truppe russe dalle regioni intorno alla capitale e Chernihiv è dovuto alla resistenza degli ucraini. "Ma vediamo allo stesso tempo che c'e' un'accumulazione di truppe per nuovi attacchi in Donbass, e noi ci prepariamo per questo", ha aggiunto il presidente ucraino.