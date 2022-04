Guerra Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 5 aprile

ORE 7.58 - Il Giappone ha imposto una serie di sanzioni finalizzate a limitare l'esportazione di beni di lusso in Russia. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell'Industria di Tokyo.

ORE 7.44 - I militari ucraini hanno ripreso il controllo di territori nel nord dell'Ucraina dopo il ritiro delle truppe russe. Lo ha detto il ministero della Difesa britannico nel suo rapporto quotidiano, aggiungendo che ''è probabile che i combattimenti continuino a livello inferiore in alcune parti delle regioni appena riconquistate, ma diminuiscano in modo significativo durante questa settimana quando il resto delle forze russe si ritirerà''.

ORE 7.34 - ''La fine della vostra vita sarà dietro le sbarre''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, che nel discorso tenuto nella notte si è rivolto direttamente ai soldati e agli ufficiali militari russi. "Oggi le persone non vengono giustiziate", ha detto Zelenskiy. ''Ma tutti i bugiardi in prima linea e i loro capi a Mosca dovrebbero ricordare: la fine della vostra vita sarà dietro le sbarre'', ha aggiunto.

ORE 7.23 - Il presidente ucraino Vokodymyr Zelensky parlerà oggi pomeriggio alle 16 ora italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti per la prima volta. "Vorrei sottolineare che siamo interessati a un'indagine più completa e trasparente possibile'' sui crimini commessi dai militari russi in Ucraina, ha detto Zelensky in un messaggio diffuso nella notte. ''I risultati di questa indagine saranno resi noti e spiegati all'intera comunità internazionale", ha aggiunto il presidente ucraino.