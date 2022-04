Guerra Ucraina-Russia, massacro di civili a Bucha

Il sindaco ha denunciato la presenza di almeno altri 280 corpi in fosse comuni in città

Le forze ucraine hanno trovato a Bucha, abbandonati, in fila, su un'unica strada, la Yabluska, i cadaveri di almeno 20 uomini, civili. Alcuni di loro con le mani legati dietro la schiena con degli stracci e un colpo d'arma da fuoco alla nuca. Il sindaco della cittadina a nord ovest di Kiev, Anatoly Fedoruk, ha denunciato che i civili uccisi sono stati trattati dai russi in modo disumano e la presenza di almeno altri 280 corpi in fosse comuni in città.