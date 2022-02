Guerra Ucraina-Russia, miliziani ceceni di Putin verso Kiev - Video

Miliziani ceceni pronti a combattere in Ucraina al fianco della Russia e di Vladimir Putin. Il corpo di spedizione fa parte dell'armata di Ramzan Kadyrov, il leader filo-Cremlino della Cecenia che nei giorni scorsi ha esortato la Russia ad ampliare l'offensiva militare in Ucraina. "E' venuto il momento di lanciare un'operazione su larga scala in tutte le direzioni e i territori dell'Ucraina", ha detto su Telegram, mentre sui social sono stati pubblicati i video della brigata cecena diretta verso Kiev.