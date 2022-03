Guerra Ucraina-Russia, Monti: "Putin autocrate tendenzialmente psicopatico"

"In questo momento vedo Putin come esponente più virulento della categoria di autocrati tendenzialmente psicopatici". Il senatore Mario Monti, ospite di In Onda su La7, risponde così alla domanda su Vladimir Putin e sulla guerra contro l'Ucraina avviata dalla Russia.

"Putin è certamente cambiato, è cambiato il mondo ed è cambiata l'Europa. Quando ho avuto rapporti con lui, 10 anni fa, la Russia era ancora membro del G8. E' stata espulsa è il G8 è diventato G7 con la prima crisi ucraina. Il mio compito verso Putin era essenzialmente uno. Era forse l'unico capo di governo al mondo ad avere un motivo specifico di rammarico per la dipartita dal governo del mio predecessore, Berlusconi, io ho voluto rassicurarlo: pur non essendo suo amico e senza particolare aspirazione a diventarlo, il rapporto con l'Italia sarebbe stato eccellente, come lo era ai tempi del presidente Berlusconi", aggiunge l'ex premier. "In questo momento vedo Putin come esponente più virulento della categoria di autocrati tendenzialmente psicopatici. In Europa o ai margini dell'Europa abbiamo avuto e abbiamo Putin e Erdogan, abbiamo avuto pro tempore un Trump in un paese democratico. Con questi paesi bisogna prendere le misure in modo diverso", dice ancora.